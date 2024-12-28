السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

سعر السكر، يعد  السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

ويكتسب موضوع تطوير صناعة السكر أهمية بالغة، فالاستدامة هي كلمة السر في عصرنا الحالي، ويعتبر السكر منتجا يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية، وله تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية.

أسعار السكر اليوم 

وسجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

 

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

انطلاق موسم قصب السكر 

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد قصب السكر، والمقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

اجتماع  وزير التموين مع رؤساء شركات السكر لبحث استعدادات موسم قصب السكر الجديد 

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحث  استعداد الشركات لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

السكر
السكر

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025 

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السكر اسعار السكر اليوم سعر السكر سعر السكر اليوم سعر السكر التمويني سعر سكر التموين السكر
ads

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الكهرباء تكشف أسباب استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الفاصوليا تبدأ من 5 جنيهات وانخفاض جديد في البطاطس

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الذهب بالصاغة اليوم السبت، المعدن الأصفر وصل لكام؟ (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رقم قياسي لعدد المشردين في أمريكا خلال 2024

من رومانسية لشخص آخر، رد فعل غير متوقع من جورجينا لحظة فوز رونالدو بجلوب سوكر (فيديو)

دراسة تكشف سر تعرض سكان العالم لـ6 أسابيع إضافية من الحرارة الخطرة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27-12-2024

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية