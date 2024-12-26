استبعاد لاعب جديد من منتخب السعودية في خليجي 26

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية، قبل يومين من المواجهة المنتظرة أمام العراق، في آخر جولات دور المجموعات في كأس الخليج العربي "خليجي 26".

استبعاد لاعب السعودية

أعلن المدير الفني المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الخميس، استبعاد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

وأفاد الحساب الرسمي المنتخب السعوديبأن قرار رينارد جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة بالبطولة.

ويلتقي "الأخضر" مع العراق، بعد غد السبت، في مباراة يدخلها المنتخب السعودي بفرصتين إما الفوز أو التعادل من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثالث، بينما تتصدر البحرين المجموعة بـ6 نقاط وضمنت التأهل إلى نصف النهائي.

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