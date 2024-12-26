"تصديري الصناعات الكيماوية": مطلوب 50 مليار جنيه حدا أدنى لرد الأعباء التصديرية

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.

أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأربعاء، مع مجموعة من المستثمرين على الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلى 70% عما كان عليه.

أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتى الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كافٍ بالمرة.



وأشار إلى أنه من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي بمبلغ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي والـ3 مليار جنيه المتبقية ستخصص لدعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.

أكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلى أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار، متوقعا أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.



أرقام الصادرات خلال الربع الأول من العام الجديد

وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤى ومقترحات وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الإنتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر إلى حد ما خلال 2025.

مطلوب رؤية واضحة لمشكلة إمدادات الغاز للمصانع

طالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع، مشيرا إلى اعتماد كثير من المصانع على الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها على الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.

تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها أما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلى أي مدى ستظل المشكلة قائمة.

كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الإجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا على ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة، مشددا على ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.

وقال رئيس مجلس الوزراء تعقيبا على ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب، إن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: “الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه”.

وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وأنه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، وتم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.

وفيما يتعلق بالجمارك اكد رئيس مجلس الوزراء على ما تبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.

وتابع: إن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.

وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد.

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