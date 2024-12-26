الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية

نعى الديوان الملكي البحريني مستشار العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة آل عيسى للشئون الثقافية والعلمية الدكتور محمد جابر الأنصاري.

نعى الديوان الملكي الدكتور محمد جابر الأنصاري

وقال الديوان الملكي البحريني في بيانه: “بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الدكتور محمد جابر الأنصاري، مستشار جلالة الملك للشئون الثقافية والعلمية”.

دعا الديوان الملكي للمتوفي

وفي نهاية البيان، دعا الديوان الملكي للمتوفى قائلا: “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

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