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ثقافة وفنون

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور)

مصطفى حجاج وصناع
مصطفى حجاج وصناع ألبومه الجديد، فيتو

بدأ المطرب مصطفى حجاج في تجهيز ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا والذي يتضمن عددًا من الأغاني، وذاك بعد انتهاء تعاقده مع المنتج هاني محروس.

ألبوم مصطفى حجاج الجديد 

ويعقد مصطفى حجاج في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة في الاستوديو مع صناع ألبومه الجديد وهما تامر حسين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحن محمد يحيي ومحمدي ووليد سعد والموزع المويسيقي أسأمة الهندي وأحمد عادل وأحمد إبراهيم وجلال حمداوي.

كما يتعاون أيضا مصطفى حجاج مع نابلسي ووسام عبد المنعم.

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