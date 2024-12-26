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ثقافة وفنون

خبيرة علم الفلك: عمل فني ضخم وعلاقة غرامية جديدة لـ بسمة في 2025

بسمة، فيتو
بسمة، فيتو

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر النجمة بسمة خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

 

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ بسمة

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (فيتو)، عن التوقعات الفلكية لـ بسمة.. وماذا سيحدث خلال عام 2025

توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر بسمة

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (فيتو): بسمة  يحمل لها عام 2025 بداية مرحلة جديدة مهنيا وعاطفيا.. 

 

وتابعت: قد تبدأ في علاقة جديدة، وفي العمل قد تقوم بعمل فني جريء يحقق لها نجاحا وتقدما.

النجمة بسمة

فى سياق آخر.. تعاقدت الفنانة بسمة علي المشاركة في أحداث مسلسل ظلم المصطبة، المقرر أن يبدأ تصوير أحداثه نهاية نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تلعب إحدي الشخصيات الرئيسية في العمل، بجانب ريهام عبدالغفور وفتحي عبد الوهاب.

ويبدأ أبطال مسلسل "ظلم المصطبة" تصوير أحداث العمل خلال نوفمبر المقبل، بين ديكورات العمل، والتي تختلف باختلاف القصة التي يتناولها العمل، حيث إن العمل يتناول عددا من القصص في بعض المحافظات.

 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

 مسلسل "ظلم المصطبة" تتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث، من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، وهذا هو المقصود بظلم المصطبة، أن أي حكاية تم تداولها بشكل كبير في الأرياف خاصة، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

ويجري حاليا التعاقد مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل بجانب الأبطال الأساسية، وسيتم العرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

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