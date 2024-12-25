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أخبار مصر

مدبولي: لا أستطيع خفض سعر الفائدة ومحافظ البنك المركزي أخبرني بمشكلة خاصة بالسياحة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نعمل حاليًّا على مبادرة جديدة لدعم قطاع الصناعة، من أجل توسعات خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة، ونعمل على مبادرة أكبر لإنشاء الغرف الفندقية وسنعلن ذلك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من المستثمرين منذ قليل: "أنا ما أقدرش أحدد أو أخفض سعر الفائد لأن تلك رؤية البنك المركزي ورؤية البنوك".

وتابع: "كانت تثار من البنك المركزي نقطة أن قطاع معين حقق السنة دي 15 مليون سائح متوسط إنفاق السائح 1000 دولار في الـ10 الأيام اللي بيقعدهم في مصر، فالمفروض يبقى داخل عندي 15 مليار دولار سنويًّا، أسأل محافظ البنك المركزي يقول لي هي فين الأرقام ولا نراها بهذا الحجم، فالنهارده لا بد أن ننظر رؤية شاملة لكل شيء، لأن كل ما الحصيلة الدولارية بتلف جوَّة الدولة فهذا يقلل من العجز والكل بيكسب، وبالتالي يتم رد أعباء الصادرات من خلال زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات".
 

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