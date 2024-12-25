الخميس 26 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"ما وراء الحشاشين"، إهداء فيلم وثائقي لأرواح منتجي الشركة المتحدة

منتجي المتحدة
منتجي المتحدة

قدم الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، المقرر إذاعته على قناة الوثائقية، غدا الخميس، إهداء إلى أرواح المنتجين الفنيين حسام شوقي وتامر فتحي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

في هذا السياق، عرضت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إهداء إلى المبدعون الذين لا يغادرون وهم المنتجين الفنيين حسام شوقي وتامر فتحي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.. زملائنا الذين تركوا بصمة لا تُنسى في قلوبنا وقلوب كل مَن عملوا معهم.

ويعرض على شاشة الوثائقية يوم الخميس المقبل الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، وهو رحلة وثائقية بين التاريخ والإبداع.. كيف نشأت فرقة الحشاشين؟ ومَن حسن الصباح؟ وما العلاقة بين حشاشي الأمس وحشاشي اليوم؟.

 

يوثق الفيلم مراحل صناعة وإنتاج أحد الأعمال الدرامية المهمة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مسلسل "الحشاشين"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024. ويتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين، مستعرضًا بعض الجوانب الفنية على مستوى الكتابة، والتمثيل، والإخراج، واستخدام أحدث تقنيات التصوير، والديكور، والجرافيك، ويربط بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة "الحشاشين" في نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي المستوحى من التاريخ الذي عبّر عنه صُناع المسلسل.

 

 

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الأعمال الدرامية الحشاشين الفيلم الوثائقي المتحدة للخدمات المتحدة للخدمات الأعلامية شركة المتحدة للخدمات الاعلامية شاشة الوثائقية

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