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عروض وهمية تقدمها شركات الطيران لجذب المسافرين

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو

تسعى شركات الطيران دائمًا إلى العمل على راحة المسافر على متن رحلاتها، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تجعل الراكب محل اهتمامه أثناء سفره لما لمسه من خدمات وعروض، وتتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب عملاء جدد، بما يزيد عدد المسافرين على متن رحلات الشركة من خلال عدة طرق، وأبرزها التذاكر المخفضة.

 

الطرق الوهمية التي تلجأ إليها شركات الطيران لجذب المسافرين إليها، وهي أسعار التذاكر المخفضة:

التذاكر ذات السعر الرمزي قد تكون وهما يصدم به الراكب فيما بعد، فليس معنى الحصول على تذكرة بسعر رمزي السفر كباقي المسافرين الآخرين، فهناك شركات طيران تقدم أسعار تذاكر تقل عن نظيرتها الأخرى بنسب ضخمة.

ولكن بسبب تلك الأسعار فالراكب يفقد بعض المزايا..

الخدمات المقدمة

مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الطيران للمسافر، تمثل نسبة كبيرة من الحصول على رضاء المسافر، وتتمثل الخدمات المقدمة في التسهيلات التي يحصل عليها الراكب منذ دخوله المطار وحتى الصعود على متن الطائرة.


الوجبات الغذائية

الأسعار المنخفضة لا تعني الحصول علي وجبة مميزة خلال السفر، ولكن قد تقدم إليك وجبة منعدمة التكلفة.


مستوى الخدمات المقدمة على الطائرة
لن يكون مستوى الخدمة علي الطائرة بالشكل المطلوب الذي تتوقعه مقارنة بالشركات بأسعار تذاكر مرتفعة

 

الوزن 

السعر المنخفض ينعكس كذلك علي وزن الحقائب المسموح للراكب باصطحابها ففي حال سماح الشركة بوزن، على سبيل المثال 30 فإنه في مقابل السعر المنخفض يقل الوزن والذي قد يصل إلى 17 كجم.


المقاعد 

تسلب تخفيضات السفر الوهمية الراكب حرية  اختيار مقعد بنفسه، ولكن يجد نفسه مجبرا للجلوس في مقعد لم بختاره.

 

العروض الخاصة

تتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب ثقة العميل وراحته، من خلال تقديم أسعار مميزة للعملاء على متن رحلاتها مما يزيد من فرصتها في جذب العديد من المسافرين، مقارنة بشركات الطيران الأخرى، فالمسافر دائما ما يبحث عن التخفيضات، لذا تطرح شركات الطيران وخاصة الشركات الكبرى خصومات تصل إلى 40% من قيمة التذكرة.

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