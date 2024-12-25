الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

سارة جمال تنتهي من تسجيل أولى أغانيها "راهنت عليه"

المطربة سارة جمال
المطربة سارة جمال

انتهت المطربة الشابة ساره جمال، من تسجيل أولى أغنياتها " راهنت عليه"، من كلمات الشاعر محمد شكري، وألحان كامل الجندى،وتوزيع عمر الإمام، بمشاركة الدكتور ماجد سرور عازف القانون الأول فى مصر والوطن العربى ويشارك أيضا عازف التشلو نور الشامى والجيتاريست محمد مغربي وباقة من أشهر العازفين.

و شاركت سارة فى العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية وقصور الثقافة واحتفالات انتصارات أكتوبر وغيرها من الحفلات الوطنية.

وحققت سارة نسبة مشاهدة كبيرة، بعد ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي.

وكان للمطربة الشابة محاولات من قبل على اليوتيوب وأنغامي ومنصات الاستماع الموسيقى لبعض أغاني كبار المطربين أمثال عمرو دياب وأصاله وأحمد سعد وعمرو مصطفى وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة جدا لما تملكه من إمكانات صوتية رائعة تجذب لها كل الأذواق في مختلف الفئات العمرية.

 

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