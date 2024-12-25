صندوق رعاية المبتكرين يعلن مد فترة التقديم في برنامج eGP

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه بناءً على رغبة العديد من الطلاب، فقد تقرر مد فترة التقديم في برنامج eGP حتى الخميس الموافق 2 يناير 2025 ويهدف البرنامج إلى دعم مشروعات التخرج الريادية وتحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة.

مزايا البرنامج:

- فرصة للمشاركة في برنامج Genz التليفزيوني في نسخته القادمة.

• دعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه لكل فريق لتمويل مشروعه.

• توفير جلسات إرشاد وتوجيه في مجال ريادة الأعمال.

• فرصة لتأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.

• فرصة للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الدولية.

⁠

يمكن التسجل الآن من خلال الرابط:

وفي سياق متصل أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.

شروط المسار الأول:

* أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.

* أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

* أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.

* أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.

* أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.

* يُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.

* يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.

• إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.

• شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

* التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/ المنسق لاستلام الدعم المالي.

* يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.

ويتم التسجيل في مسار eGP من خلال الرابط هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.