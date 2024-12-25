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أخبار مصر

صندوق رعاية المبتكرين يعلن مد فترة التقديم في برنامج eGP

صندوق الابتكار والنوابغ
صندوق الابتكار والنوابغ
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أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه بناءً على رغبة العديد من الطلاب، فقد تقرر مد فترة التقديم في برنامج eGP حتى الخميس الموافق 2 يناير 2025 ويهدف البرنامج إلى دعم مشروعات التخرج الريادية وتحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة.

مزايا البرنامج:
- فرصة للمشاركة في برنامج Genz التليفزيوني في نسخته القادمة.
• دعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه لكل فريق لتمويل مشروعه.
• توفير جلسات إرشاد وتوجيه في مجال ريادة الأعمال.
• فرصة لتأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.
• فرصة للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الدولية.

يمكن التسجل الآن من خلال الرابط:  

وفي سياق متصل أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.

 

شروط المسار الأول:
* أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.
* أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.
* أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.
* أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.
* أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.
* يُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.
* يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.
• إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.
• شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار  
* التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/ المنسق لاستلام الدعم المالي.
* يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.

ويتم التسجيل في مسار eGP من خلال الرابط هنا. 

 

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