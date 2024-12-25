الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
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ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين بالبلدين وكذلك أعضاء اللجنة الفنية.

"فاروق" نتطلع لتعزيز التعاون الزراعى مع الأردن وفي كل القطاعات الأخرى

 

وفي بداية الاجتماع أكد وزير الزراعة أهمية أن تنتهى أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.

"فاروق" وجه قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة.

من ناحيته أعرب "الحنيفات" عن امتنانه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني موجها الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع كافة الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين، وأشار إلى ان الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي.

 

"الحنيفات" نتطلع دائما إلى مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي

 

وقال "الحنيفات" إننا نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية، وأضاف إننا سوف نتخذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة، ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين، وأشار أيضا إلى العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.

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