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"الأنفاق" تنظم زيارة لوفد المقاولين لمعاينة أعمال الخط الرابع للمترو

مترو الخط الرابع
مترو الخط الرابع فيتو
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نظمت الهيئة القومية للأنفاق زيارة  لـ وفد من ممثلي مقاول مشروع الخط الرابع للمترو لورشة السلام  لمعاينة الأعمال المنفذة وأنظمة الإشارات والتحكم والاتصالات الخاصة بالمشروع.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

 

 

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

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الخط الرابع لمترو الأنفاق الخط الثاني للمترو الخط الأول للمترو الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الرابع للمترو
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