تحركات سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية خلال 2024

شهدت أسعار أونصة الذهب تحركات كبيرة خلال العام الجارى بالبورصة العالمية .

سعر الأونصة العالمية

وسجلت الأونصة عالميا سعرا يصل إلى 2615 دولارا فى ديسمبر الجارى، بعد أن كان يسجل 2148 دولارا فى بداية العام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيها خلال ديسمبر الجارى، بعد أن سجل نحو25200 جنيه فى بداية يناير الماضى

تقرير صادر عن شعبة المعادن

كشف تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب، سجل الذهب أفضل مكاسب له منذ 2010.

وأشارت شعبة المعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، خلال تقريرها الذي تتبع حركة الذهب خلال 2024، أن المعدن النفيس سجل تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ليصل الذهب ذروته في أكتوبر 2024 إلى 2788 دولارًا.

وأشارت تقرير شعبة المعادن، إلى أن سوق الذهب العالمي تعرض لهبوط كبير جراء فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية لتخسر أونصة الذهب أكثر من 200 دولار، لتعود الأمور لتستقر في سوق الذهب حول المستويات الحالية خلال آخر شهرين من 2024.

وأكدت الشعبة، أن تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية وأحداث الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا ألقت بظلالها على سوق الذهب خلال 2024.

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