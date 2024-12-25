الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إغلاق 15 محلا تجاريا مخالفا في حملة مكبرة بقنا

إغلاق، فيتو
إغلاق، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عز نائب المدينة بالتنسيق مع الصحة وإدارة المرافق بقنا حملة إغلاق  لعدد من المحال التجارية بمدينة قنا.

كما رافقه أعضاء اللجنة “رئيس اللجنة من الإدارة القانونية بالوحدة - عضو المتابعة بالوحدة - عضو إدارة الأزمات بالوحدة”.

حملة إغلاق بمدينة قنا

وقد أسفرت الحملة عن إغلاق  ١٥ محلا تجاريا، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتعليمات الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى محال تجارية فى حال مخالفتها للاشتراطات المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا محافظ قنا قنا مدينة قنا المحال التجارية

مواد متعلقة

محافظ قنا: نخطط لتعزيز الخدمات الصحية بالتنسيق مع مستشفيات جامعة جنوب الوادي

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في قنا

بنسبة تنفيذ بلغت 73%، محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع تطوير الكورنيش الشرقي على النيل

نائب محافظ قنا يفتتح معرض العلوم والهندسة بمشاركة 93 مشروعا مبتكرا
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر: أتمنى أشوفه تاني وألقي عليه قصيدة جديدة (فيديو وصور)

تعرف على مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته

وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط

منوعات

المزيد

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

الأزهر: ادعاء معرفة الغيب حرام شرعًا.. واستضافة المنجمين على الفضائيات ترسيخ للخرافات

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية