إغلاق 15 محلا تجاريا مخالفا في حملة مكبرة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عز نائب المدينة بالتنسيق مع الصحة وإدارة المرافق بقنا حملة إغلاق لعدد من المحال التجارية بمدينة قنا.

كما رافقه أعضاء اللجنة “رئيس اللجنة من الإدارة القانونية بالوحدة - عضو المتابعة بالوحدة - عضو إدارة الأزمات بالوحدة”.

حملة إغلاق بمدينة قنا

وقد أسفرت الحملة عن إغلاق ١٥ محلا تجاريا، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتعليمات الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى محال تجارية فى حال مخالفتها للاشتراطات المقررة.

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