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محافظات

محافظ قنا يكرّم الشباب المتطوعين في مبادرة تجميل المدخل الغربي للمدينة

قنا،فيتو
قنا،فيتو

كرّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الشباب المتطوعين “65 طالبًا وطالبة” بمعهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، تقديرًا لجهودهم في تجميل المدخل الغربي لمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد علي ربيع، عميد الكلية التكنولوجية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور خالد صلاح، عميد معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، والمهندسة عبير النجار، ومحمد حجاجي، ممثلا المجلس الوطني للشباب بقنا، بالإضافة إلى عدد من شباب معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط.

تجميل المدخل الغربي لمدينة قنا 

وقال محافظ قنا، إن تجميل المدخل الغربي لمدينة قنا جاء بمبادرة من المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، مؤكدًا أن هذه الأنشطة التطوعية تعزز روح المبادرة والمواطنة بين الطلاب والطالبات.

وأشاد بجهود الشباب في أعمال التجميل التي تسهم في غرس روح الانتماء لديهم، مؤكدًا على أهمية تعميم مشاركة الشباب في أنشطة التجميل بجميع مراكز المحافظة بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية.

كما كرّم محافظ قنا كلًا من الدكتور أحمد ربيع، عميد الكلية التكنولوجية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور خالد صلاح، عميد معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، لدورهما في تبنّي مثل هذه المبادرات، إلى جانب تكريم ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني للشباب.

وكرم المجلس الوطني للشباب المحافظ ونائبه تقديرًا لجهودهما وتعاونهما في دعم المبادرات الشبابية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا جامعة جنوب الوادي قنا محافظ قنا مدينة قنا

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