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حصاد مديرية العمل بمحافظة المنيا لعام 2024

مديرية العمل في المنيا
مديرية العمل في المنيا

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها وإنجازاتها خلال عام 2024. 

حصاد مديرية العمل في المنيا 

حيث  تضمن تقرير مديرية العمل في المنيا مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
 

حصاد مديرية العمل بمحافظة المنيا لعام 2024

وأشار التقرير إلى استفادة 32,739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17,651,000 جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة. 

تنفيذ 125 حملة تفتيشية تابعة لمديرية العمل في المنيا 

كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية من من قبل مديرية العمل في المنيا شملت 4,423 منشأة لضمان الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلًا عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.


تطبيق الحد الأدنى للأجور في المنيا 


وفي مجال تفتيش مديرية العمل في المنيا، تم التفتيش على 5,955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم. أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4,000 فرصة عمل ومعرض للمنتجات الحرفية.

كما شهد العام ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين بقرار محافظ المنيا رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.

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