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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء، ولقاء مرتقب لـ مدبولي وعدد من الكتاب والمفكرين

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، واستعراض آخر تطورات الملفات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وعقب الانتهاء من الاجتماع، يستكمل الدكتور مصطفى مدبولي سلسلة لقاءاته التي بدأها مع عدد من الكتاب والمفكرين، حيث يلتقي اليوم بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة. ويهدف اللقاء إلى مناقشة رؤيتهم لتحسين بيئة الاستثمار، والتحديات التي تواجههم، وبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني.

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