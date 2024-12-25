تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبير أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء، حيث استهلت المؤشرات جلسة التداول على ميل المؤشرات للتواجد في المنطقة الحمراء.

المملكه العربية السعودية

وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 28 نقطة ليصل إلى 11887 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6.5 مليار ريال.

الكويت

وانخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.46%وهي تقدر بـ 31 نقطة ليصل إلى 6560 نقطة بقيم تداول تجاوز 55 مليون دينار.

الإمارات

وتباين أداء المؤشرات في الامارات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.29% وهي تقدر بـ 15 نقطة ليصل إلى 5095 نقطة، في حين انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.16% وهي تقدر بـ 15 نقطة ليصل إلى 9420 نقطة، بقيم تداول إجمالية تتجاوز 3.5 مليار درهم.

تداولات منتصف الأسبوع

وتباين أداء تعاملات البورصات الخليجية خلال جلسة أمس الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية.

ففي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 11935 نقطة بقيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال.

وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 2.61% وهي تقدر بـ 169 نقطة بقيم تداول تجاوزت 55 مليون دينار ومدعومة الارتفاعات بارتفاع أسهم قطاع البنوك وأرباحها.

وفي الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 5072 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.06% وهي تقدر بـ6 نقاط ليصل إلى 9407 نقاط بقيم تداول إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم.

تداولات جلسة الإثنين

وكانت جلسة الاثنين للمؤشرات الخليجية قد شهدت تباينا في أداء مؤشراتها بل وتذبذب أداء مؤشراتها خلال مستهل تداولات جلسة الأحد.

ففي المملكة العربية السعودية والتي استهل مؤشرها الرئيسي الأداء في المنطقة الخضراء

عاد وتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.05%وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11846 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.

وفي الكويت تواجد المؤشر الكويت 50 في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 28 نقطة ليصل إلى 6494 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

وفي الإمارات تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27%وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 5073 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق ابوظبي 0.26% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل إلى 9375 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

تداولات جلسة الأحد

أما عن أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع بعد أسبوع من التراجعات بنسب متباينة لمؤشرات الأسواق الخليجية.

ففي المملكة العربية السعودية استهل المؤشر تداولاته في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.61% وهي تقدر بـ 74 نقطة ليصل إلى 11966 بقيت تداول تجاوزت 6 مليارات ريال.

وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.16% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 6494 نقطة بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.

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