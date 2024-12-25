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رياضة

سر تسمية الجولة الـ18، بالبوكسينج داي في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عدة لقاءات مهمة خلال أعياد الميلاد، في جولة "البوكسينج داي"، التي تقام غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ18 للمسابقة.

جولة البوكسينج داي

ودائما ما تقام جولة البوكسينج داي يوم 26 ديسمبر من كل عام، وتكون إجازة رسمية بإنجلترا، حيث سميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة.

وأطلق على اليوم التالي لأعياد الميلاد اسم بوكسينج داي أو يوم الصناديق، حيث جاء من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب الكريسماس.


وتم استخدام الاسم في كل الألعاب الرياضية بالمملكة المتحدة سواء في الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبي بجانب كرة القدم بالطبع.
وتحرص رابطة البريميرليج على وضع جدول مباريات تلك الجولة بين أندية من مدن قريبة من بعضها البعض جغرافيا لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة وقت الأعياد.

ويتطلع ليفربول لتعزيز صدارته، حينما يستضيف ليستر سيتي غدًا، حيث يتربع على القمة برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام وصيفه تشيلسي، علمًا بأن الريدز ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع جاره اللدود إيفرتون.

ويخوض ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه 6 / 3 على مضيفه توتنهام الأحد الماضي، بعدما تعادل في الجولتين السابقتين مع نيوكاسل يونايتد وفولهام.

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