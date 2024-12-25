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ثقافة وفنون

فيلم الحريفة يتصدر شباك التذاكر بإجمالي إيرادات 87.9 مليون جنيه

فيلم الحريفة 2
فيلم الحريفة 2

تصدر أمس الإثنين، فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك في آخر تحديث يومي لإيرادات الأفلام. 

إيرادات فيلم الحريفة 2 

 وبلغت إجمالي إيرادات فيلم الحريفة الجزء الثاني 87.921.472 جنيه منذ أن تم طرحه بدور العرض السينمائية.

قصة فيلم الحريفة 2 

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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