الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% عند مستوى 30124 نقطة، وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 37152 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% عند مستوى 13254 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8283 نقطة، وقفز   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 11204 نقطة، وارتفع    مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% عند مستوى 3195 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع  

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيسى ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض طفيف بأسعار البيض بالسلاسل الغذائية.. أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض.. والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

اخبار الاقتصاد: انخفاض الذهب وسعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق وتراجع مؤشرات البورصة

تراجع معظم مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بنهاية تداولات منتصف الأسبوع

81.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

121.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

لحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة (فيديو)

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

منوعات

المزيد

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024"

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد اقترابه من الأهلي.. أرقام بغداد بونجاح خلال مسيرته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية