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رياضة

كريستيانو رونالدو يحتفل بالكريسماس

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو يحتفل بالكريسماس، فيتو

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بالكريسماس رفقة عائلته.

ونشر رونالدو صورة له رفقة أولاده وصديقته جورجينا عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب: الجزء الأهم في أعياد الميلاد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 


1- ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 10 أهداف.

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 10 أهداف.

3- جورج نكودو - ضمك - 8 أهداف.

4- جوليان كوينونيس - القادسية - 7 أهداف.

4- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

 

4- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

5- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

5- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

5- أوباميانج - القادسية - 6 أهداف.

5- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 5 أهداف.

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