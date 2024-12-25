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اقتصاد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25/12/2024 بالأسواق

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

سجل سعر الأرز، استقرارًا ملحوظًا اليوم في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

سعر الأرز اليوم الاربعاء 

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك، يتراوح  بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب رفيع الحبة 

ويصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب نحو 22 ألف جنيه للطن

 ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

سعر الارز 
سعر الارز 

سعر الأرز الشعير اليوم 

وشهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

 

سعر الارز
سعر الارز

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 

سجل سعر  طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  16 ألف جنيه.

سعر الارز
سعر الارز

انتهاء  موسم حصاد الأرز 

وطبقًا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، “إنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، والمساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية”. 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيهًا للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

سعر الارز
سعر الأرز

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجي، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

الزراعة تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز واستمرار أعمال منظومة جمع وتدوير القش

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، أنه تم الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في  المحافظات الستة المزروع بها المحصول: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش،  وأن  إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و647 ألفا و719 طنا، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألفا و135 طنا، وما تم تشوينه 602 ألف و859 طنا.

 

 

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