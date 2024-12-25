أعظم الأجانب بالدوري الصيني، أوسكار يعلن انتهاء رحلة 8 سنوات مع شنغهاي

ودع البرازيلي أوسكار فريقه شنغهاي بورت الصيني اليوم الأربعاء بعد قضاء 8 سنوات بين جدرانه، أثبت فيها أنه أحد أعظم اللاعبين الأجانب في تاريخ دوري السوبر الصيني، وذلك بعد أن حصد 5 ألقاب.

وكتب الدولي البرازيلي السابق عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي "اليوم يمثل رسميًّا نهاية فصل أثّر بعمق في حياتي. بعد 8 أعوام من ارتداء هذا القميص يصعب وصف المشاعر المتشابكة التي أشعر بها وأنا أودع هذا الفريق".

وأضاف "أشكر النادي على ثقته بي منذ اليوم الأول، والجماهير على دعمهم لي في الأوقات الصعبة".

من جانبه، وجّه شنغهاي بورت بعض الكلمات للاعبه السابق عبر حسابه الرسمي بموقع (ويبو) الصيني قائلًا: "شكرا لك واعتني بنفسك. نتمنى كل التوفيق لقائدنا البطل".

مسيرة أوسكار مع شنغهاي بورت

وقاد أوسكار، الذي خاض 248 مباراة مع شنغهاي بورت وسجل خلالها 77 هدفا وصنع 141 آخرًا، الفريق للتتويج بدوري السوبر الصيني في 3 مناسبات بالإضافة إلى بطولة كأس الصين وأخرى لكأس السوبر الصيني.

وتمكن اللاعب البرازيلي من تسجيل رقم قياسي تاريخي في صناعة الأهداف في 2024، وذلك بعد صناعته لـ20 هدفًا في موسم واحد.

وأعلن نادي ساو باولو البرازيلي أمس الثلاثاء تعاقده مع أوسكار قادمًا من شنغهاي.

ووصف رئيس النادي، جوليو كاساريس، الصفقة بأنها تمثل "دعمًا قويّا" للفريق الذي سيخوض غمار بطولة كوبا ليبرتادوريس في 2025.

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