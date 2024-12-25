تداول 15 ألف طن بضائع و993 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 993 شاحنة و420 سيارة.

وصول 325 سيارة بوزن 650 طن لميناء بورتوفيق

شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 579 شاحنة و410 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 414 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الحرية، عمان وBOS BROOK، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت أربع سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة، عمان والحرية.

كما تم تداول 3400 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE على متنها 325 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1715 راكب.

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