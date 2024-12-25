"بحوث الصحراء" يبحث مع جامعة برونيل سبل التعاون العلمي

استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور أحمد فهيم مدير أبحاث الدراسات العليا بجامعة برونيل في لندن بالمملكة المتحدة، وعضو هيئة التدريس السابق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور عبد الحميد الأعسر المشرف على المعامل المركزية بالمركز.

جاء ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير البحث العلمي لخدمة القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء تم مناقشة كيفية تبادل الخبرات ودفع عجلة البحث العلمي، واستكشاف الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتضمنت الزيارة جولة في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتعلقة بالتحاليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة والأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

وأعرب الدكتور أحمد فهيم عن استعداده للتعاون نظرًا لما يمتلكه مركز بحوث الصحراء من كوادر فنية مدربة ومحطات بحثية في كافة ربوع صحراء مصر ومعامل بحثية متميزة على أعلى درجات من الجودة والكفاءة تتبع أفضل أساليب نظم إدارة الجودة.

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