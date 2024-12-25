الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎زييرذرستوهرن FING: 500수 は GOLD أسعار FINE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار Y أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: الذهب: أسعار:أسعارالذهب: الدولار الأمريكي: 50.95 اليورو: 53.00 الجنيه الإسترليني: 63.93 ريال سعودى 13.57 دينار كويتي: 165.36 درهم إماراتي: 13.87 اليوان الصيني 6.98 عيار:24 4286 عيار:21 3750 عيار:18 3214 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 30000 00000000‎"‎‎

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