الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024). 

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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