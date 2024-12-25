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ثقافة وفنون

عودة رحاب وصابر، تفاصيل جديدة في مسلسل المداح الجزء الخامس

كواليس مسلسل المداح
كواليس مسلسل المداح

تشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال عودة صابر ورحاب التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي بعد انفصالهما في الجزء الرابع من العمل.


ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الرجال الذين يقومون بالدجل والشعوذة. 

 

وانتهى الفنان  حمادة هلال من تصوير المشاهد للجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصلين في مدينة قنا. 

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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