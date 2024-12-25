اليوم، جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ 48

تحتفل جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بعيدها الـ 48.

جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ 48

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الاحتفال بعيد الجامعة هذا العام سيكون بشكل مؤسسي على مدار يومين، اليوم الأول الأربعاء 25 ديسمبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظري للكليات في الساعة العاشرة صباحًا.

وأعلن رئيس الجامعة أن فعاليات اليوم الأول تتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين، وأسر أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا أثناء الخدمة، والحاصلين على جوائز، وقيادات العمل الإداري، والحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من أعضاء الهيئة المعاونة.

جامعة المنوفية تكرم أوائل الكليات

بالإضافة إلى جانب تكريم أوائل الطلاب بالكليات، مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الثاني للاحتفال تشمل تكريم الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئي، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على درجة الدكتوراة من الجهاز الإداري.

وأكد القاصد على حرص الجامعة على تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة الجامعة والنهوض بالدولة المصرية، إلى جانب تكريم منسوبي الجامعة ممن بلغوا سن الستين أو توفوا أثناء الخدمة إيمانا من الجامعة بالوفاء والعرفان لأبنائها.

كما توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بخالص التهنئة القلبية لجميع منتسبي الجامعة وأهالي المحافظة بهذه المناسبة، متمنيا للجامعة والمحافظة المزيد من التطور والازدهار وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يشهد وطننا الغالي على يديه رخاءً ومنجزات في كافة المجالات.

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