نجم الزمالك يهاجم جروس بعد التعادل أمام الطلائع: حتى المركز الثاني مش هينافس عليه

الزمالك، قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض يلعب بطريقة مختلفة عن طرق اللعب المعروفة للفريق.

صفقات ضعيفة

وتابع تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: "ميشالاك لا يتناسب مع الزمالك، والنادي تعاقد مع صفقات ضعيفة باستثناء بنتايج".

وأضاف عبد الحميد: "العناصر الحالية لن تساعد جروس على تحقيق الانتصارات، ويجب النزول بمعدل أعمار لاعبي الزمالك".

جروس المدير الفني لفريق الزمالك، فيتو

أمير عزمي اختيار خاطئ

وأكمل: "كان يجب تعيين مدرب عام من أبناء الزمالك الكبار وليس أمير عزمي، والفريق لن ينافس على المركز الثاني في الدوري الممتاز حال استمرار اللعب بنفس الأسلوب".

وأردف تامر عبد الحميد: "علامات استفهام حول هدوء جروس على الخط في مباراة طلائع الجيش وعدم تفاعله مع أحداث المباراة".

الزمالك يتعثر أمام طلائع الجيش بالتعادل

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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