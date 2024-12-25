الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك يهاجم جروس بعد التعادل أمام الطلائع: حتى المركز الثاني مش هينافس عليه

الزمالك يتعثر أمام
الزمالك يتعثر أمام طلائع الجيش، فيتو

الزمالك، قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض يلعب بطريقة مختلفة عن طرق اللعب المعروفة للفريق.

 

صفقات ضعيفة

وتابع تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: "ميشالاك لا يتناسب مع الزمالك، والنادي تعاقد مع صفقات ضعيفة باستثناء بنتايج".

وأضاف عبد الحميد: "العناصر الحالية لن تساعد جروس على تحقيق الانتصارات، ويجب النزول بمعدل أعمار لاعبي الزمالك".

جروس المدير الفني لفريق الزمالك، فيتو
جروس المدير الفني لفريق الزمالك، فيتو

أمير عزمي اختيار خاطئ

وأكمل: "كان يجب تعيين مدرب عام من أبناء الزمالك الكبار وليس أمير عزمي، والفريق لن ينافس على المركز الثاني في الدوري الممتاز حال استمرار اللعب بنفس الأسلوب".

وأردف تامر عبد الحميد: "علامات استفهام حول هدوء جروس على الخط في مباراة طلائع الجيش وعدم تفاعله مع أحداث المباراة".

 

الزمالك يتعثر أمام طلائع الجيش بالتعادل

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك كريستيان جروس ميشالاك امير عزمي الدوري الممتاز طلائع الجيش تامر عبدالحميد

مواد متعلقة

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لركلة جزاء أمام الطلائع

جروس: الأجنبي يجب أن يقدم الفارق ولن أحدد اليوم الراحلين عن الزمالك

تشخيص إصابة محمد حمدي في مباراة الزمالك وطلائع الجيش
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

مسؤول في الزمالك يسخر من ميشالاك ويحذف المنشور بعد غضب مجلس الإدارة (صورة)

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

تجمع هواء على الرئة ووارد عملية، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

منوعات

المزيد

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية