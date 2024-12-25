مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم

أزمة فيلم توأم روحي، علقت السيناريست أماني التونسي، مؤلفة فيلم توأم روحي والذي قام ببطولته، حسن الرداد مع عائشة بن أحمد، على الأزمة المثارة بالوقت الحالي والتي أعادت الفيلم إلى حديث السوشيال ميديا رغم مرور 4 سنوات على عرضه، بعد اتهامها باقتباس فكرة العمل من رواية عابر للمؤلف محمد السيد رحمة، وإلزامها بدفع تعويض نصف مليون جنيه بموجب حكم المحكمة الاقتصادية.

وقالت أماني التونسي في تصريح خاص لفيتو، إنها لا تعرف المؤلف محمد السيد والذي اتهمها بسرقة فكرة العمل من رواية له، مشيرة إلى أنه أثار الجدل من أجل المال والشهرة لا أكثر على حد قولها، مضيفة أن الكتاب الذي كتبه وقت توقيعه كانت هي دخلت بالفعل تصوير فيلم توأم روحي.



وتابعت أماني التونسي: “هو أرسل عريضة الدعوة الذي قدمها ضدي واتهامي باقتباس فكرة فيلم توأم روحي من رواية به، إلى عنوان مقر لست متواجدة فيه لذلك أصدر القضاء حكم غيابي وهو استغل هذا الأمر”.

وأضافت: "الموضوع لم يحسم حتى الآن لأن هناك نقضًا ولأني لم أحصل على الفرصة بتقديم الأوراق التي تثبت بأني صاحبة فكرة فيلم توأم روحي.

وتابعت: لسه عندي حق الرد والقضية لسه فيها نقص وواثقة من القضاء خاصة أنني أملك جميع المستندات التي تثبت صحة كلامي وأن فكرة فيلم توأم روحي ملك لي ولم أقتبسها من رواية.

فيلم توأم روحي

والجدير بالذكر، أن فيلم توأم روحي هو التعاون الثاني بين أماني التونسي والمخرج عثمان أبو لبن بعد فيلم قصة حب، الذي قام ببطولته كل من، أحمد حاتم وهنا الزاهد، والذي كان هو الآخر يدور في إطار الرومانسية.

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