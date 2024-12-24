الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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اقتصاد

خبير: الشطب الاختياري من البورصة يزعزع قوة السوق ويفقد الأسهم الكبيرة جاذبيتها

شاشة تداول الأسهم،
شاشة تداول الأسهم، فيتو

قال أدهم جمال الدين، خبير أسواق المال، إنه تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة  الشطب الاختياري للشركات من البورصة ، وكان آخرها عرض الاستحواذ على دومتي، حيث كان من بين الشروط في  حال إتمام الصفقة، قيام المشتري بشطب أسهم الشركة من البورصة. 

وكذلك الأمر بالنسبة لشركة الدلتا للتأمين، والتي أعلنت مؤخرا تلقيها خطابين منفصلين من شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار، وتأمين الوفاء، للتقدم بعرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر بسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيهًا للسهم الواحد، وذلك من خلال عرض شراء إجباري طبقًا للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

وأضاف أن تلك الإجراءات تزعزع قوة السوق، حيث يفقد السوق الأسهم الكبيرة والمغرية، فالبورصة دائما في حاجة إلى ضخ دماء جديدة وقوية وجذابة، وبالتالي فإن تكرار حالات الشطب من البورصة للأسهم الكبيرة خطأ كبير.

وشدد على ضرورة وجود طروحات كبيرة وقوية حتى تعوض السوق ما قد تفقده في قرارات الشطب الاختياري. 

وطالب  بوجود أسهم كبيرة ومغرية وجذابة وجاذبة وتكون قدوة لشركات أخرى تدخل السوق المصرية.

تداولات منتصف الأسبوع 

 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.


المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

 

 

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