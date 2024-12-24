عبد العليم داوود: البرلمان يسعى لتحقيق العدالة في قانون الإيجارات القديم

قال محمد عبّد العليم داوود، عضو مجلس النواب، نحن ملتزمون بحكم محكمة دستورية الذي صدر بخصوص الايجار القديم، والذي طالب البرلمان بتعديل الفقرتين الأولى والثاني من المادة ١٨ بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، والخاصة بتحرير القيمة الإيجارية.



حوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم

وأكد خلال كلمته بالندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين عن الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان ملتزم أن يكون هناك عدالة بقدر الإمكان، وسيأخذ في الاعتبار رؤية الطرفين خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي بدأت به نقابة الصحفيين، وطرحها على المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، تنفيذًا للعدالة على أرض الواقع بين المالك والمستأجر وليس لطرف على حساب طرف.







قانون الإيجار القديم تشريع شائك

وشدد على أن قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة جدًا نظرًا لأهميتها، والمشرع يتأنى في إصداره، وإلا كان صدر من زمن، لافتًا إلى أنهم سيوجهون الدعوة للدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، احترامًا لوجهتين النظر في هذه القضية.

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