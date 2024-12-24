الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد في المنيا (فيديو)

شهدت محافظة المنيا احتفالات مميزة بعيد الميلاد المجيد، حيث أقام الأقباط الكاثوليك قداسًا في كنائس المحافظة وسط أجواء من الفرح والبهجة.

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد في المنيا.

توافد المئات من سكان المنيا إلى الكنائس بدءًا من الساعة السادسة مساءً للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، بينما تزينت الكنائس بأشجار الكريسماس والزينة الخاصة بالعيد.

وفي إطار تأمين الاحتفالات، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام الكنائس لضمان سلامة المصلين في المنيا.

أقباط المنيا الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد

يُعتبر عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويحتفل به تذكارًا لميلاد يسوع المسيح، حيث يُصادف ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر وفقًا للتقويمين الغريغوري واليولياني.

لكن بسبب اختلاف التقويمين، يحتفل به في الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني في ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

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