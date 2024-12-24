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رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف مفاجأة بشأن حجز سكن لكل المصريين (فيديو)

سكن لكل المصريين،
سكن لكل المصريين، فيتو

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي: إن هناك إقبالا غير مسبوق على شراء كراسة سكن لكل المصريين.

 

كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين 5

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن هناك 725 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط في سكن لكل المصريين، بينهم 475 ألف شخص دفعوا مقدم الحجز.

 

 

حجم الدعم في مشروع سكن لكل المصريين 

وأشارت إلى أن باب الحجز وطرح كراسات الشروط في مشروع سكن لكل المصريين 5 مفتوح حتى 31 ديسمبر الجاري، وتم رفع قيمة الدعم النقدي الذي يتم دفعه للمستفيدين في المشروع إلى 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، وسعر الفائدة 8%.
 

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موعد تسليم شقق مشروع سكن لكل المصريين

وأكدت أن هناك 79 ألف وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين نصفهم جاهز والباقي سيتم التسليم بعد 3 سنوات، والإقبال يفوق عدد الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الجديدة وسنطبق الأولويات، ومن هو خارج الأولوية يمكنه سحب الأموال التي دفعها.
 


وأشار إلى أنه بدءًا من برنامج سكن لكل المصريين وحتى الآن هناك 610 آلاف مواطن استلموا وحداتهم يزيد على 3 ملايين مستفيد.
 

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