الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الأسقفية: ميلاد المسيح هو أعظم رسالة رجاء للعالم

رئيس الأسقفية
رئيس الأسقفية

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس عيد الميلاد المجيد وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

حقيقة الميلاد

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس: حقيقة الميلاد ونحن نحتفل به هذا العام، هي التي أعلنها السيد المسيح عن ذاته: “أنا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة” (يوحنا 8: 12).

وأضاف رئيس الأساقفة: كان شعب الله في القديم يعاني من ظلمة شديدة، مجتمع مليء بالاضطرابات،
وسط هذه الظلمة الحالكة السواد يعلن الله وعدًا عظيمًا: "نور سيأتي ليبدد الظلام، مَلك سيحكم بالسلام والعدل".

وأكد رئيس الأساقفة: في العهد القديم، كانت هناك إشارات إلى النور الإلهي مثل ظهور الله لموسى في العليقة المشتعلة، والنور كان يقود شعب الله في البرية من خلال عمود النار بالليل وسحابه مضيئة في النهار. في بيت لحم، منذ أكثر من ألفي عام، بدأ نور صغير يضيء. هذا النور، هو مولد السيد المسيح، الذي غيّر العالم ولا يزال يغيره حتى اليوم.

واستكمل رئيس الأساقفة: في الميلاد، لم يرسل الله نورًا عابرًا فقط؛ أرسل ابنه الوحيد ليكون نورًا دائمًا، ليكشف حقه وحبه للعالم. فيكون ميلاد المسيح هو أعظم رسالة رجاء للعالم. وإعلان أن النور الإلهي قد أتى ليبدد ظلام الخطية واليأس. فالمسيح هو النور الذي لا ينطفئ، النور الذي يرشدنا ويقودنا إلى الحياة الأبدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقيقة الميلاد رئيس الاسقفية ميلاد المسيح رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي الأسقفية الأنجليكانية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية
ads

الأكثر قراءة

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

الزمالك يواصل التعثر ويتعادل مع طلائع الجيش 2-2 بالدوري

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إخماد حريق بمصنع للطوب بالشرقية إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 عمال

منوعات

المزيد

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية