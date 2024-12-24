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رياضة

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته

روبينيو، فيتو
روبينيو، فيتو

روبينيو، رفضت مصلحة السجون البرازيلية طلب البرازيلي روبينيو نجم منتخب البرازيل السابق، بالحصول على تصريح خاص، لقضاء أجازة عيد الميلاد مع أسرته،

ويقضي مهاجم منتخب السامبا السابق عقوبة السجن لمدة 9 سنوات، بعد إدانته في إيطاليا بتهمة الاغتصاب، وبدأ تنفيذ الحكم في مارس 2024 في أحد سجون البرازيل.

بيان مصلحة السجون البرازيلية

وأصدرت مصلحة السجون البرازيلية بيانا رسميا قالت فيه: "روبسون دي سوزا "روبينيو" يقضي عقوبته في نظام سجون مغلق، ولا يحق له الحصول على الإفراج المؤقت، وهو امتياز يُمنح فقط للسجناء في الأنظمة شبه المفتوحة".

وأضاف البيان أن "سجن تريميمبي الثاني، حيث يُحتجز روبسون، لن ينظم أي برامج خاصة بمناسبة احتفالات نهاية العام".

ودخل روبينيو السجن كان في 21 مارس 2024، حيث بدأ تنفيذ حكمه بعد رفض الطعون التي تقدم بها ضد الحكم الصادر عن محكمة إيطالية.

يذكر أن صديقه ريكاردو فالكو، المدان أيضا في نفس القضية، بدأ تنفيذ حكمه في يونيو 2024 بعد قرار محكمة برازيلية يقضي بضرورة الامتثال للحكم الإيطالي.

جريمة البرازيلي روبينيو

وأدين الاثنان بالاعتداء الجنسي على امرأة ألبانية في نادٍ في ميلانو عام 2013، حيث تم إطلاق سراحهما بكفالة بعد الحادث، ثم عادوا إلى البرازيل لحين صدور حكم نهائي، الذي رفضت جميع طعونهم.

وشارك روبينيو في مباريات مع فرق كبرى خلال مسيرته، ولعب لأبرز الأندية الأوروبية على غرار ريال مدريد ومانشستر سيتي.

كما شارك البرازيلي البالغ من العمر 40 عامًا في 100 مباراة مع المنتخب البرازيلي، وسجل 28 هدفًا.

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