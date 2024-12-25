الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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انفوجراف

أبطال الشتاء في الدوريات الخمس الكبرى موسم 2024-2025 (إنفوجراف)

الدوريات الخمس الكبرى
الدوريات الخمس الكبرى

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الدوري الانجليزي ليفربول الدوري الألماني بايرن ميونخ الدوري الإيطالي أتالانتا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان الدوريات الخمس الكبرى

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