هيكلة الهيئات الاقتصادية، هيكلة فى «النقل العام».. و«قناة السويس» الأنجح.. 20 مليار دولار إيرادات متوقعة من هيئات النقل والرقمنة طوق نجاة

النقل البري، النقل النهري، الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة العامة لقناة السويس، وغيرها من هيئات النقل، بعضها حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية وبعضها تراجع لحساب هيئات أخرى، ما استلزم تسليط الضوء على أسباب الإخفاق والنجاح، ورسم خريطة لتلك الهيئات الحيوية من أجل تعزيز الاستفادة منها فى المستقبل.

هيئة النقل العام

والبداية من هيئة النقل العام التى تعد مشكلة حقيقية، إذ تسببت فى خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، وأخفقت فى تقديم مستوى خدمة يليق بالركاب، وهو ما دفع الحكومة للتحرك فاستوردت أكثر من 600 أتوبيس بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك بالتزامن مع إنشاء هيئة جديدة تحت اسم جهاز النقل البري.

وكانت وزارة النقل تعمل على خطط عديدة، أولها تلافى عيوب النقل العام بالقاهرة والتى جعلتها تخسر مئات الملايين، وكان لابد أن يتم تلافى هذه العيوب، وكانت أبرز عيوب النقل العام هى ملكيات السيارات وبالتالى تعرضها لخسائر بسبب التشغيل، لذلك خططت وزارة النقل أن يكون جهاز النقل البرى البديل الشرعى للنقل العام فى المستقبل وأن يكون الجهاز مشرفًا ومشغلًا للخدمة دون ملكيتها.

السكك الحديدية

أبرز الهيئات التى لمس المواطن التقدم الحقيقى فى مستوى الخدمات المقدمة منها هى السكك الحديدية، والتى تمكنت من إضافة القطارات الإسبانية وقطارات التالجو والقطار الروسى وغيرها من القطارات والجرارات الجديدة، والتى عكست مستوى الخدمات المقدمة للركاب، حيث انخفضت التأخيرات وانتظمت جداول تشغيل السكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة.

قناة السويس

تعد أبرز الهيئات التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، إذ نجحت فى التحول من مجرد ممر مائى إلى مركز لوجستى متكامل، وهو ما ساهم فى تعزيز دور وموقف القناة وساهم فى زيادة الإيرادات، فكانت إيرادات قناة السويس عام 2008 تبلغ 4.5 مليار دولار فى العام، وفى عام 2009 ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 5 مليارات دولار.

ومن 2010 وحتى 2014 ظلت إيرادات قناة السويس تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار إيرادات سنوية، وبعد تشغيل قناة السويس الجديدة، ارتفعت الإيرادات لتصل إلى أرقام قياسية بلغت أكثر من 10 مليارات دولار فى العام، وهناك توقعات أن تتجاوز إيرادات القناة مبلغ 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة فى ظل الإقبال الكبير على استخدام ممر قناة السويس الملاحي.

ويرى الدكتور محمد علي، مستشار وزير النقل الأسبق، أن النقل البحرى والمنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى منظومة الموانئ الجافة وقناة السويس، سيكون لهم دور كبير خلال السنوات القادمة فى قيادة الاقتصاد القومي.

وشدد على أهمية العمل على تبنى مفاهيم الربط بين النقل متعدد الوسائط من خلال منظومة نقل وحدة ومتكاملة، وهى ما يجرى تنفيذه حاليًا من خلال التكامل بين الموانئ الجافة والموانئ البحرية وبين منظومة النقل البرى والسكك الحديدية.

وتوقع أن ترتفع إيرادات النقل البحرى الإجمالية خلال السنوات القادمة لتتجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار من خلال إيرادات قناة السويس والموانئ البحرية والنقل متعدد الوسائط والموانئ الجافة، مؤكدًا على أهمية العمل على دعم منظومة رقمنة وسائل النقل خلال الفترة القادمة لتلبية هذه القدرة وهذه المشروعات.

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