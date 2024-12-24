برلماني يقترح إنشاء صندوق تكافل إسكاني لدعم الأسر غير القادرة (فيديو وصور)

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنني أعمل على ملف الإيجار القديم منذ ٧ سنوات، وتقدمت بمشروع قانون عن الإيجار القديم، وأن هناك ٦٤٢ ألف وحدة سكنية مستأجرة.

ملف الإيجار القديم

وأضاف خلال كلمته بندوة الإيجار القديم، بنقابة الصحفيين مساء اليوم. الثلاثاء، نحو أمام ملف ليس به وجهة نظر، ولكن أمام حقوق وعدل يطبق، عندما تقدمت بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حرصت إلا أنصف فئة على فئة، ولكن الهدف منه إعادة الحق لأصحابه، ويحمي الحق في سكن ملائم وهو حق من الحقوق الذي نص عليه الدستور قانون متوازن وتحقيق العدل بين الطرفين.

إنشاء صندوق تكافل إسكاني



وأكد أن السكان غير القادرين على تسديد القيمة العادلة للإيجار والتي حددتها جهات علمية هندسية في وزارة الإسكان، ينشأ لهم صندوق تحت مسمى «التكافل الإسكاني» تدفع عن المالك باقي القيمة الإيجارية، وهم أصحاب المعاشات والأسر غير القادرة، يدفع للمالك عنهم باقي القيمة المناسبة، ويراعى في ذلك مكان الوحدة.

تحرير القيمة الإيجارية

قال:" المحكمة الدستورية العليا، حسمت الأمر بتحرير القيمة الإيجارية، واقترحت في مشروع القانون، مدة الزمنية يتم فيها تنفيذ القانون، مع مراعاة السلام الاجتماعي، ومن يستأجر وحدتين خلال سنة يخلي وحدة منهما، أو الاستمرار بالتراضي بين المالك والمستأجر".

























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