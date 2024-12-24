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أمين عام الأعلى للجامعات يشهد فعاليات ورشة عمل "مشروع تحسين كفاءة الطاقة"

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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شهد  الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورشة العمل التي نظمتها وحدة مشروع كفاءة الطاقة بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور  الدكتور طارق سعد عبد السلام مدير وحدة المشروع بمقر أمانة المجلس.

 

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشهد فعاليات ورشة عمل “مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية”

 

ويأتي ذلك فى إطار مشروع " كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" الذى يتم تنفيذه لصالح الجامعات المصرية ويتم تمويله من قبل بنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى (KFW) بقرض بلغت قيمته 21 مليون يورو ومنحة قيمتها 2 مليون يورو. 

وفى إطار اتفاقيات ثلاث تم توقيعها فى نطاق اتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،  والذى يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والتقليل من استهلاك الطاقة من الشبكات الرئيسية فى المباني الجامعية بالجامعات المصرية، وتفعيلًا لأنشطة مشروع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية الممول من بنك التنمية والإعمار الألماني. 

ناقشت الورشة الفعاليات المستقبلية ومتطلبات العمل لهذه المرحلة وتوجيه الشكر لشركة ماس لقرب إنتهاء أعمال تركيب العدادات الذكية بالجامعات بالمرحلة الأولى من المشروع.

شارك فى فعاليات الورشة الدكتور غادة بسيونى مدير وحدة مشروع كفاءة الطاقة الأسبق ومهريفان مروان منسقة المشروع وذلك  بحضور مديري الطاقة بالجامعات وممثلي كل من بنك الإعمار الألماني الممول للمشروع وممثلى شركة جوبا إنفرا الاستشارية، وشركة إنتيجرال رايس للإستشارات الهندسية، وشركة ماس للهندسة والتجارة ومسئولي وحدة الحسابات ووحدة التعاقدات بأمانة المجلس.

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