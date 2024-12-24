الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خليجي 26، تعادل مثير بين قطر وعمان في الشوط الأول

قطر وعمان
قطر وعمان

خليجي 26، انتهى الشوط الأول من مباراة قطر وعمان بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد جابر مبارك الحمد الصباح  في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

 

وسجل المعز علي، لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2، ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.

 

وتعادل لعمان من ركلة جزاء اللاعب عصام الصبحي بعدها بالدقيقة 20.

 

تشكيل قطر أمام عمان 

تشكيل عمان أمام قطر 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتوافد الجماهير العمانية على ملعب ستاد الجابر.

وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا المنتخبين، حيث يسعيان جاهدين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتيهما الافتتاحية، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة وتشويقًا.

وتعادل منتخب عمان أمام الكويت بينما تعادل منتخب قطر أمام الإمارات بنفس النتيجة 1-1.

ويسعى منتخب عمان بقيادة مدربه إلى تقديم أداء قوي والتفوق على نظيره القطري، من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة والتأهل إلى الدور القادم.

من جانبه، يأمل منتخب قطر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز فرص تأهله إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة المرتقبة بين عمان وقطر غدًا  الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، على أرضية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام  الساعة 4:25 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الرياضية لمباراة قطر وعمان 

وسيتم نقل المباراة مباشرة، ومن بينها قنوات الكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وقناة SSC.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»

ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الكويت: نقطة.

2- عمان: نقطة.

3- الإمارات: نقطة.

4- قطر: نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهدف الاول ترتيب المجموعة بطولة كأس الخليج بطولة كأس الخليج العربي تشكيل عمان مجموعة مباراة قطر

مواد متعلقة

صحيفة جزائرية: الخطيب يقود مفاوضات لضم بغداد بونجاح للأهلي

المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26 (فيديو)

الدوري المصري، شادي حسين يقود هجوم زد أمام إنبي

تحديد موعد مباراة الأهلي وأورلاندو وطاقم تحكيم من مالي يدير اللقاء
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي في يناير

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

خبر كاذب يهدد العلاقات بين روسيا والسودان، حقيقة التراجع عن اتفاق القاعدة العسكرية

منوعات

المزيد

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

المزيد
الجريدة الرسمية