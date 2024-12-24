الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جثمان راعي كنيسة الآباء الرسل بالمنيا ضحية انقلاب سيارة ملاكي

تشييع جثمان راعي
تشييع جثمان راعي كنيسة الآباء الرسل بالمنيا

شيع المئات من أهالي قرية اشروبة التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان  القمص انجيليوس بطرس حنا، كاهن كنيسة الاباء الرسل بالقرية، التي توفي إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي اأمس.

تشييع جثمان راعي كنيسة الآباء الرسل بالمنيا ضحية انقلاب سيارة ملاكي

وقد أقيمت صلاة الجنازة على روح القمص انجيليوس بطرس حنا، داخل  كنيسة الآباء الرسل بالقرية والتابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، ببني مزار، وسط حضور المئات من أهالي القرية والقرىي المجاورة.


تشييع جثمان راعي كنيسة الاباء الرسل بالمنيا

وقد ترأس قداس الجنازة الأنبا انيانوس، أسقف مطرانية الاقباط الارثوذكس ببني مزار، وكهنة الإيبارشية، وأبناء الكنيسة، بحضور عدد من أهالي القرية، حيث ألقي الحضور نظرة الوداع الأخيرة، علي الراحل القمص انجيليوس راعي الكنيسة.

فيما تقام العزاء داخل قاعة كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني مزار شمال محافظة المنيا كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة القمص انجيليوس راعي الكنيسة راعي كنيسة الاباء الرسل بالمنيا كنيسة الاباء الرسل بالمنيا الاباء الرسل بالمنيا تشييع جثمان راعي كنيسة

مواد متعلقة

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا الجديدة (صور)

كتموا أنفاسها حتى الموت، المشدد 15 عاما لأب قتل ابنته بمساعدة زوجته في المنيا

محافظ المنيا: تنفيذ البرنامج التدريبي "القيم الإيجابية في مكان العمل "

ضبط 402 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة في المنيا

وفاة راعي كنيسة في المنيا وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة

وفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادثين في المنيا
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

الزمالك يوضح حقيقة عودة طارق حامد

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بعد موافقة الشيوخ، هل يحق لمجلس النواب تعديل مواد قانون المسئولية الطبية؟

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

رابط إلكتروني لحل مشكلات رفع المستندات لحجز شقق سكن كل المصريين 5

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

منوعات

المزيد

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

المزيد
الجريدة الرسمية