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خارج الحدود

حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

أفادت مصادر في “حزب الله” بأن الحزب حدد مكان دفن جثمان أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية في سبتمبر الماضي.

مكان دفن نصر الله 

 وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، أوضحت المصادر أن مكان دفن الجثمان سيكون في قطعة أرض تقع على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يجعل منها مزارا".

وشرحت المصادر بأن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور".

 

قضية تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" محل تحقيق

وأكدت المصادر أن قضية تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" محل "تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسئول عن استيرادها"، مبينة أن أولويات "حزب الله" في المرحلة المقبلة، تتركز على قضايا رئيسية، منها التقييم الشامل للمرحلة السابقة، وحصر خسائره من المقاتلين.

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