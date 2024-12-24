الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيسى

مواد متعلقة

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد حفلات تخريج دفعات جديدة من طلاب الشرطة والأكاديمية العسكرية.. ويؤكد لرئيسي وزراء لبنان والعراق دعم مصر لبيروت وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

البنوك تقود انخفاضات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض طفيف بأسعار البيض بالسلاسل الغذائية.. أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض.. والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 الأسبوع المقبل، تراجع مفاجئ في سعر جنيه الذهب بـ محلات الصاغة، ارتفاع أسعار الدواجن وزيادة البلطي 10 جنيهات في سوق العبور

اخبار الاقتصاد: انخفاض الذهب وسعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق وتراجع مؤشرات البورصة

تراجع معظم مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم

ماجدة خير الله: التيك توك شغل بال نجوم كتير، وليس بديلًا للعمل الفني

سيرين عبد النور في حوار إنساني على قناة المشهد غدا
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

الزمالك يوضح حقيقة عودة طارق حامد

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بعد موافقة الشيوخ، هل يحق لمجلس النواب تعديل مواد قانون المسئولية الطبية؟

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

رابط إلكتروني لحل مشكلات رفع المستندات لحجز شقق سكن كل المصريين 5

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

منوعات

المزيد

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

المزيد
الجريدة الرسمية