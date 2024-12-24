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حوادث

التحفظ على شاب اعتدى على كلب ضال بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية التحفظ على أحد الأشخاص اعتدى على "كلب ضال"، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على "كلب ضال" بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

 

ضبط شاب تعدى على كلب بالقاهرة 

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام (أحد الأشخاص) بالاعتداء على "كلب ضال" بالضرب مستخدمًا "عصا خشبية" والتعدى على إحدى السيدات بالسب والقذف لتصويره بالقاهرة.

 

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، واعترف بإرتكابه الواقعة خشية تعرضه للعقر والتعدى على المذكورة بالسب والشتم لقيامها بتصويره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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الاجراءات القانونية شرطة منشأة ناصر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر النيابة العامة

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