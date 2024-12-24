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اقتصاد

23.7 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

وأوضح المركزي المصري، أنه كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار). 

 

وتابع: لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار). 

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