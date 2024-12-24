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سياسة

نقل النواب توصي بتفعيل اشتراكات المترو لطلاب الجامعات الأهلية والخاصة

لجنة النقل بمجلس
لجنة النقل بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.

 

تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية

وخلال الاجتماع أكدت النائبة مرثا محروس، أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلي أن طلاب الجامعات الحكومية يتمتعون بدعم اشتراكات المترو، بينما لايتمتع بذلك الدعم طلاب الجامعات الأهلية والخاصة، ويبلغ عددهم نحو ٩٥ ألف طالب.

ومن جانبه أيد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، طلب النائبة، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، سبق وأرسل خطاب لوزير التعليم العالي، يطلب فيه توقيع بروتوكول بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.

وأوضح  جويلي، أن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات  الرئيس السيسي  باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلبة.

وزارة المالية توافق على دعم الجامعات 

فيما أكد ممثل وزارة المالية، عدم وجود مانع لدى الوزارة.

كما أكد د ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، عدم وجود مانع لديهم أيضا.

تطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوحية

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية إلي وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير، علي أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.

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